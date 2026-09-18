È sulla panchina del Besiktas da pochi mesi ma Vincenzo Italiano è già l’idolo dei suoi nuovi tifosi. Alla fine del match d’esordio in Europa League, vinto 4-1 sul Marsiglia, l’ex di Fiorentina e Bologna è stato acclamato in modo speciale: dagli altoparlanti del Besiktas Park è stata infatti diffusa la canzone ‘L’italiano’, grande hit di Toto Cutugno. I tifosi hanno cantato e omaggiato l’allenatore intonando il ritornello, di fronte a un Vincenzo Italiano visibilmente divertito

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