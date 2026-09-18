Immaginate l'Entella che gioca in Europa League e vince in trasferta. Questa è la realtà del Torreense, squadra attualmente 14^ nella seconda serie portoghese che ha battuto il Lillestrom di Hans Erik Odegaard, il padre del capitano dell'Arsenal Martin. Dopo aver vinto la Coppa di Portogallo contro lo Sporting ed essersi qualificato in Europa, il piccolo club non vuole smettere di sognare. Guarda il VIDEO

LILLESTROM-TORREENSE 1-2: HIGHLIGHTS