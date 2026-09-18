Contro il Nec è arrivato addirittura un assist di Kamil Grabara per l'1-0 di Nico Gonzalez. Del portiere polacco non è passata inosservata la maschera che indossa. Ce l'ha dal 2022: in Copenhagen-Aalborg, dopo uno scontro con un giocatore, si rompe naso e zigomo. Rischia di perdere la vista, fa 7 ore di intervento e non si sente più sicuro in campo. Inizia così a giocare con una maschera in carbonio in stile Batman. Curiosamente, l'altro portiere Vicario è soprannominato Venom

JUVE-NEC 5-0: HIGHLIGHTS E PAGELLE