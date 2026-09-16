• Tutte le partite di Europa League sono su Sky e in streaming su NOW
• Guarda Milan-Benfica su Sky o in streaming su NOW
Inizia l'avventura in Europa League del Milan. Amorim cambia qualcosa rispetto al campionato: prima da titolare per Hutchinson. A centrocampo ci sono Musah e Jashari. In difesa chance per Terracciano. Si parte! Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
in evidenza
• Tutte le partite di Europa League sono su Sky e in streaming su NOW
• Guarda Milan-Benfica su Sky o in streaming su NOW
4' - Bene il Benfica in avvio: Duran riceve spalle alla porta sulla sinistra dell'area e prova il tiro. Murato da De Winter.
Squadre in campo! Milan in rossonero, Benfica in maglia bianca
Grande emozione a bordocampo per l'omaggio a Manuel Rui Costa. Tutto lo stadio, il suo ex stadio, ha inneggiato al suo nome, mentre sul maxischermo scorrevano le immagini delle sue migliori giocate in rossonero. Ovviamente, per lo più assist.
"Modric? È stata solo una partita, che tutta la squadra ha giocato male nel primo tempo. È normale, oggi devo fare delle rotazioni, ma lui è pronto a giocare. I cambi di formazione? La rosa è bilanciata, ed essere al top in tre partite la settimana è difficile. Qui come a Manchester sento la pressione, è normale in club del genere. Qui stiamo costruendo qualcosa, so che ci vorrà del tempo, anche se a volte non c'è. Se devo fallire, voglio farlo con le mie idee. Voglio aiutare il Milan, penso che i giocatori mi ascoltino".
È servito un rigore nel finale per completare la rimonta casalinga, ma alla fine il Benfica ha confermato il suo ottimo inizio di stagione nell'ultimo weekend. 3-1 al Gil Vicente (passato in vantaggio) con la doppietta di Pavlidis e il punto esclamativo nel recupero ad opera di Prestianni, con un bellissimo destro sul palo lontano: è la quinta vittoria consecutiva dopo il pareggio all'esordio in campionato, e senza vincere - anzi, addirittura con un ko - era cominciata l'avventura con i preliminari di Europa League. 2-1 sul campo del St Gallen, poi il 5-0 nel ritorno a scacciare via lo spettro dell'eliminazione; da lì successi in serie contro Hearts e Aarhus a legittimare la partecipazione alla League Phase.
.
L'allenatore Marco Silva può contare sulla rosa al completo, ma non si è lasciato andare a un particolare turnover prima del match contro i rossoneri: davanti al portiere Soares, ha giocato la linea a 4 composta da Banjaqui, Araujo, Lenglet e Dahl (ex Roma), Barrenechea e Barreiro a formare la cerniera di centrocampo e Pavlidis riferimento offensivo, supportato dal trio Silva-Prestianni-Schjelderup.
Sky e Uefa annunciano l'acquisizione dei diritti degli Europei di calcio 2028, delle gare di qualificazione alla massima competizione continentale e della prossima Nations League (al via a fine settembre). In diretta su Sky e in streaming su NOW tutte le 51 partite di Euro 2028 (24 delle quali in esclusiva). I dettagli dell'accordo
• MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. All. Amorim
• Amorim cambia qualcosa rispetto al campionato: prima da titolare per Hutchinson. A centrocampo ci sono Musah e Jashari. In difesa chance per Terracciano
• BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Tomás Araújo, El Karouani; Aursnes, Joao Palhinha; Kaminski, Sudakov, Lukebakio; Duran. All. Marco Silva
• Sorprendono le scelte di Marco Silva, che cambia ben nove giocatori su undici rispetto ai titolari dell'ultima partita di campionato. Restano dentro solo il terzino destro Banjaqui e il centrale Araujo. Cambia tutto il centrocampo e tutto l'attacco!
• Torriani, Estupiñán, Loftus-Cheek, Pulisic, Rabiot, Modric, Diego Moreira, Tomori, Gila, Gabbia, Saelemaekers, Camarda
• Samuel Soares, Lenglet, Barrenechea, Pavlidis, Manu Silva, Barreiro, Schjelderup, Prestiani, Dahl, Rafa Silva, Echeverri, Anísio Cabral
Corsi e ricorsi storici: due finali di Coppa dei Campioni sono state Milan contro Benfica, un doppio ex in panchina che lanciò la storica maledizione. "Senza di me non vincerete mai più in Europa", era Béla Guttmann, un passato anche a Milano. Da quel momento il Benfica ha perso nove finali internazionali su nove.
.
Rui Costa è il grande doppio ex del campo, lui, pallina molto molto luminosa nell'"albero di Natale" di Ancelotti. Il legame c'è anche tra Milan e Portogallo: tre degli ultimi quattro allenatori rossoneri parlavano la stessa lingua e Gonçalo Ramos è solo il settimo portoghese della storia del club. Il primo fu lo sfortunatssimo Paulo Futre… Tutte le storie e tutti gli incroci
Il Milan non ha mai perso nelle grandi competizioni europee contro il Benfica nei sei precedenti disputati finora (4 vittorie, 2 pareggi), incluse le vittorie nelle due finali di Coppa dei Campioni, nel 1963 e nel 1990.
Il Benfica ha affrontato più spesso nelle grandi competizioni europee, senza mai vincere, soltanto Bayern Monaco (13 partite - 3 pareggi, 10 sconfitte) e Inter (sette - 3 pareggi, 4 sconfitte) rispetto al Milan (sei - 2 pareggi, 4 sconfitte). L'incontro più recente tra le due squadre è stato un pareggio per 1-1 nella fase a gironi di UEFA Champions League nel novembre 2007.
Il Milan ha perso le ultime due gare disputate in Europa League, entrambe contro la Roma nei quarti di finale del 2023/24; i rossoneri non hanno mai registrato tre sconfitte di fila nella storia del torneo (inclusa Coppa UEFA).
Il Milan è rimasto imbattuto in 16 delle ultime 18 sfide contro formazioni portoghesi in competizioni europee (9 vittorie, 7 pareggi) - entrambe queste due sconfitte sono arrivate contro il Porto in Champions League (nell'ottobre 2021 e nel settembre 1996).
Il Benfica ha vinto otto delle 12 partite (3 pareggi, 1 sconfitta) disputate nella fase a gironi di UEFA Europa League: l'unica sconfitta è arrivata nell'ottobre 2009, per 1-0, contro l'AEK Atene; quella è anche l'unica volta in cui, in queste 12 sfide, i portoghesi non sono riusciti a segnare almeno due gol in una gara del girone.
Il Benfica ha perso 12 delle 19 trasferte contro squadre italiane in competizioni europee (5 vittorie, 2 pareggi), tra cui quella più recente contro la Juventus lo scorso 21 gennaio in Champions League (0-2).
Ruben Amorim ha guidato il Manchester United alla finale di UEFA Europa League 2024/25, persa per 1-0 contro il Tottenham. Il tecnico del Milan ha perso solo una delle ultime sei partite (2 vittorie, 3 pareggi) giocate contro il Benfica in tutte le competizioni, ognuna di queste disputata quando era alla guida dello Sporting.
Luka Modric, del Milan, ha collezionato 156 partite nelle grandi competizioni europee, ma solo 14 di queste al di fuori della UEFA Champions League; la sua ultima presenze in Europa League risale al novembre 2011, quando segnò nella sconfitta del Tottenham contro il PAOK Salonicco (1-2).
Gonçalo Ramos è un ex di questa sfida, avendo collezionato 106 presenze, condite da 41 gol, con la maglia della prima squadra del Benfica tra il 2020 e il 2023 tra tutte le competizioni. Con la maglia delle Aquile il classe 2001 ha anche stabilito il suo record di reti in una singola stagione in gare ufficiali con i club: 27 gol in 47 match nel 2022/23.
Dal suo arrivo in Portogallo (dal 2024/25), Vangelis Pavlidis è il giocatore del Benfica che ha preso parte a più reti nelle maggiori competizioni europee (qualificazioni escluse): 13 (9G+4A), più del triplo di qualsiasi altro (a quota 4 sia Kerem Aktürkoglu - ora al Fenerbahçe - che Orkun Kökçü - ora al Beşiktaş).