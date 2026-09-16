È servito un rigore nel finale per completare la rimonta casalinga, ma alla fine il Benfica ha confermato il suo ottimo inizio di stagione nell'ultimo weekend. 3-1 al Gil Vicente (passato in vantaggio) con la doppietta di Pavlidis e il punto esclamativo nel recupero ad opera di Prestianni, con un bellissimo destro sul palo lontano: è la quinta vittoria consecutiva dopo il pareggio all'esordio in campionato, e senza vincere - anzi, addirittura con un ko - era cominciata l'avventura con i preliminari di Europa League. 2-1 sul campo del St Gallen, poi il 5-0 nel ritorno a scacciare via lo spettro dell'eliminazione; da lì successi in serie contro Hearts e Aarhus a legittimare la partecipazione alla League Phase.

.

L'allenatore Marco Silva può contare sulla rosa al completo, ma non si è lasciato andare a un particolare turnover prima del match contro i rossoneri: davanti al portiere Soares, ha giocato la linea a 4 composta da Banjaqui, Araujo, Lenglet e Dahl (ex Roma), Barrenechea e Barreiro a formare la cerniera di centrocampo e Pavlidis riferimento offensivo, supportato dal trio Silva-Prestianni-Schjelderup.