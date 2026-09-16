Dove vedere Milan-Benfica

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Milan-Benfica , prima giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, inviati Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show . Alle 20 e alle 23 Federica Masolin sarà in studio insieme ai talent e i giornalisti di Sky Sport: mercoledì Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Paolo Condò.

I numeri di Milan e Benfica

Il Milan non ha mai perso nelle grandi competizioni europee contro il Benfica nei sei precedenti disputati finora (4V, 2N), incluse le vittorie nelle due finali di Coppa dei Campioni, nel 1963 e nel 1990. Il Benfica ha affrontato più spesso nelle grandi competizioni europee, senza mai vincere, soltanto Bayern Monaco (13 partite - 3N, 10P) e Inter (sette - 3N, 4P) rispetto al Milan (sei - 2N, 4P). L'incontro più recente tra le due squadre è stato un pareggio per 1-1 nella fase a gironi di Champions League nel novembre 2007. Il Milan ha perso le ultime due gare disputate in Europa League, entrambe contro la Roma nei quarti di finale del 2023/24; i rossoneri non hanno mai registrato tre sconfitte di fila nella storia del torneo (inclusa Coppa UEFA). Il Milan è rimasto imbattuto in 16 delle ultime 18 sfide contro formazioni portoghesi in competizioni europee (9V, 7N); entrambe queste due sconfitte sono arrivate contro il Porto in Champions League (nell'ottobre 2021 e nel settembre 1996). Il Benfica ha vinto otto delle 12 partite (3N, 1P) disputate nella fase a gironi di Europa League: l'unica sconfitta è arrivata nell'ottobre 2009, per 1-0, contro l'AEK Atene; quella è anche l'unica volta in cui, in queste 12 sfide, i portoghesi non sono riusciti a segnare almeno due gol in una gara del girone. Il Benfica ha perso 12 delle 19 trasferte contro squadre italiane in competizioni europee (5V, 2N), tra cui quella più recente contro la Juventus lo scorso 21 gennaio in Champions League (0-2). Ruben Amorim ha guidato il Manchester United alla finale di Europa League 2024/25, persa per 1-0 contro il Tottenham. Il tecnico del Milan ha perso solo una delle ultime sei partite (2V, 3N) giocate contro il Benfica in tutte le competizioni, ognuna di queste disputata quando era alla guida dello Sporting.