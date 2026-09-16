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Europa League, alla scoperta del Nec: le curiosità sugli avversari della Juve

VIDEO ANALISI

Nel servizio di Gianluigi Bagnulo andiamo alla scoperta del Nec, prossima avversaria della Juventus in Europa League. Una squadra reduce da una stagione sorprendente in Olanda, con diversi giocatori di esperienza e un'identità di gioco molto riconoscibile. Tra storie particolari e un calcio tanto spettacolare quanto rischioso, guarda il VIDEO qui sopra. La sfida sarà visibile in diretta su Sky giovedì 17 settembre alle 21

COME ARRIVA IL NEC DALLA SFIDA CON LA JUVE

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