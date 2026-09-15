Europa League, il calendario e gli orari delle partite della prima giornataGUIDA TV
Inizia la stagione dell’Europa League con la prima giornata delle "League Phase". Su Sky e in streaming su NOW, 18 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Inizia la nuova stagione di Europa League, da vivere su Sky e in streaming su NOW con tutte le partite in esclusiva fino alla finale di Francoforte del 26 maggio 2027. Due le italiane in campo, Juventus e Milan, pronte a esordire nella "League Phase". Mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, la prima giornata della competizione europea per club, con 18 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Mercoledì alle 21.00 sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo contro il Benfica, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì alle 21, sarà la volta della Juventus che sfiderà in casa il NEC, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
Europa League, la programmazione della prima giornata su Sky e NOW
Mercoledì 16 settembre
- alle 18.45: OMONIA-CELTA VIGO su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca Fabrizio Redaelli
- alle 18.45: ARARAT ARMENIA-SPARTA PRAGA su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Biagio Marco Liccardo
- alle 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
OLYMPIACOS-JAGIELLONIA
ANDERLECHT-LIONE
STURM GRAZ-RENNES
- alle 21.00: MILAN-BENFICA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, inviati Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini, Diretta Gol Maurizio Compagnoni
- alle 21.00: BAYER LEVERKUSEN-CELJE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Casotti, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: HAPOEL BEER SHEVA-DINAMO ZAGABRIA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Manuel Favia
- alle 21.00: SUNDERLAND-AZ ALKMAAR su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Walter Topan, Diretta Gol Dario Massara
Gli studi del mercoledì
- Dalle 20 e dalle 23: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Paolo Condò
Giovedì 17 settembre
- alle 18.45: LEVSKI SOFIA-SALISBURGO su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria
- alle 18.45: CRETA-HOFFENHEIM su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli
- alle 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
CELTIC-FERENCVAROS
VIKTORIA P.-UNION SG
LILLESTROEM-TORREENSE
- alle 21.00: JUVENTUS-NEC su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 21.00: REAL SOCIEDAD-BOURNEMOUTH su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Davide Polizzi
- alle 21.00: BESIKTAS-MARSIGLIA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- alle 21.00: CRYSTAL PALACE-LECH POZNAN su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Federico Botti
Gli studi del martedì
- Dalle 20 e dalle 23: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Veronica Baldaccini
- Dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Stefano Borghi, Veronica Baldaccini e Gianluigi Bagnulo