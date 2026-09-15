Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Europa League, il calendario e gli orari delle partite della prima giornata

GUIDA TV

Inizia la stagione dell’Europa League con la prima giornata delle "League Phase". Su Sky e in streaming su NOW, 18 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

MILAN, LE PAROLE DI AMORIM

Inizia la nuova stagione di Europa League, da vivere su Sky e in streaming su NOW con tutte le partite in esclusiva fino alla finale di Francoforte del 26 maggio 2027. Due le italiane in campo, Juventus e Milan, pronte a esordire nella "League Phase". Mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, la prima giornata della competizione europea per club, con 18 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Mercoledì alle 21.00 sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo contro il Benfica, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì alle 21, sarà la volta della Juventus che sfiderà in casa il NEC, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. 

Europa League, la programmazione della prima giornata su Sky e NOW

Mercoledì 16 settembre

  • alle 18.45: OMONIA-CELTA VIGO su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca Fabrizio Redaelli
  • alle 18.45: ARARAT ARMENIA-SPARTA PRAGA su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Biagio Marco Liccardo
  • alle 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

OLYMPIACOS-JAGIELLONIA

ANDERLECHT-LIONE

STURM GRAZ-RENNES

  • alle 21.00: MILAN-BENFICA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, inviati Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini, Diretta Gol Maurizio Compagnoni
  • alle 21.00: BAYER LEVERKUSEN-CELJE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Casotti, Diretta Gol Daniele Barone
  • alle 21.00: HAPOEL BEER SHEVA-DINAMO ZAGABRIA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Manuel Favia
  • alle 21.00: SUNDERLAND-AZ ALKMAAR su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Walter Topan, Diretta Gol Dario Massara

Gli studi del mercoledì

  • Dalle 20 e dalle 23: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Paolo Condò

Giovedì 17 settembre

  • alle 18.45: LEVSKI SOFIA-SALISBURGO su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria
  • alle 18.45: CRETA-HOFFENHEIM su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli
  • alle 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

CELTIC-FERENCVAROS

VIKTORIA P.-UNION SG

LILLESTROEM-TORREENSE

  • alle 21.00: JUVENTUS-NEC su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti, Diretta Gol Riccardo Gentile
  • alle 21.00: REAL SOCIEDAD-BOURNEMOUTH su Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Davide Polizzi
  • alle 21.00: BESIKTAS-MARSIGLIA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • alle 21.00: CRYSTAL PALACE-LECH POZNAN su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Federico Botti

Gli studi del martedì

  • Dalle 20 e dalle 23: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Veronica Baldaccini
  • Dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Stefano Borghi, Veronica Baldaccini e Gianluigi Bagnulo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europa League: Altre Notizie

McKennie-Cambiaso in gruppo, ottimismo per il Nec

juventus

Luciano Spalletti potrebbe recuperare due infortunati per Juventus-Nec, match che sarà trasmesso...

Amorim: "Nessun obiettivo minimo, qui per vincere"

Europa League

Alla vigilia della sfida con il Benfica (mercoledì alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW),...

Il Benfica vince a fatica, crollo del Nec Nijmegen

Europa League

In campo nel weekend quelle che saranno le prime avversarie di Milan e Juve in Europa League: il...

Juve, il calendario delle partite di Europa League

Europa League

La squadra di Spalletti esordirà nella fase campionato dell'Europa League giovedì 17 settembre...

Milan, calendario delle partite di Europa League

Europa League

La squadra di Amorim esordirà nella fase campionato dell'Europa League mercoledì 16 settembre...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE