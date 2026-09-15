Inizia la stagione dell’Europa League con la prima giornata delle "League Phase". Su Sky e in streaming su NOW , 18 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Inizia la nuova stagione di Europa League, da vivere su Sky e in streaming su NOW con tutte le partite in esclusiva fino alla finale di Francoforte del 26 maggio 2027. Due le italiane in campo, Juventus e Milan, pronte a esordire nella "League Phase". Mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, la prima giornata della competizione europea per club, con 18 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Mercoledì alle 21.00 sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo contro il Benfica, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì alle 21, sarà la volta della Juventus che sfiderà in casa il NEC, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.