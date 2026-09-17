L'allenatore della Juve commenta il netto successo sul NEC all'esordio in Europa League: "Siamo stati concentrati fino alla fine perché loro potevano essere pericolosi per il modo che hanno di giocare, l'abbiamo interpretata bene sin dall'inizio". Kolo Muani in gol: "Tutti questi spazi mettono in risalto le sue qualità, deve avere più forza nei duelli, ma oggi gli si dice bravo" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Molto sereno Luciano Spalletti al termine della netta vittoria della Juventus sul NEC che riscatta la sconfitta di campionato contro il Sassuolo: "Sono soddisfattissimo perché i ragazzi sono entrati in campo con lucidità, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo le sconfitte in scelte da fare e hanno scelto bene, i gol sono stati anche belli e sono riusciti a sfruttare il loro modo di fare e il loro credo, hanno usato a proprio vantaggio ciò che fanno gli altri - dice - Hanno utilizzato un palleggio basso per attirarli e per poi andare ad attaccare lo spazio". Sistema di gioco differente rispetto alle ultime uscite: "Avevamo bisogno di avere più compattezza e blocco squadra e naturalmente lasciare meno spazio alle spalle della linea difensiva, la scelta di cambiare qualcosa è stata giusta, è un modo che la squadra interpreta bene e che ci ha fatto vincere anche delle partite in passato, abbiamo talmente pochi giocatori che non potevamo fare altrimenti. Sono soddisfattissimo, siamo entrati in campo con una lucidità incredibile. Abbiamo dimostrato di avere un blocco squadra e molta aggressività. Non è stata una passeggiata, ma quando c’è una convinzione così, si può andare molto avanti".



"Concentrati fino alla fine perché il NEC è pericoloso" Una Juve che è rimasta sul pezzo per tutta la durata della partita: "Stasera siamo rimasti concentrati fino alla fine, il ritmo loro era forte e potevano diventare pericolosi - spiega - Ora è facile parlare dopo un 5-0 ma con il Bodo Glimt loro hanno avuto una grande foga anche se hanno perso, il NEC creerà problemi a diverse squadre per il loro modo di giocare, hanno perso qualche partita ma la partita dopo sono andati ancora più forte, poi sono arrivati terzi in Eredivisie che non è semplice e dunque per noi non è stata una passeggiata ma è stata una vittoria figlia del fatto di averla interpretata bene fin dal primo minuto".

