Un altro giocatore del NEC con esperienza in Serie A è Bram Nuytinck. Il difensore 36enne ha trascorso cinque stagioni e mezzo con l'Udinese tra il 2017 e il 2023, collezionando oltre 150 presenze con il club italiano. Successivamente ha avuto una breve esperienza alla Sampdoria prima di tornare in Olanda