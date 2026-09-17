Nella rosa del NEC c'è un volto familiare per gli appassionati di calcio italiani: Perr Schuurs. Il difensore ventiseienne ha giocato nel Torino in Serie A prima di essere costretto a uno stop di quasi tre anni per problemi al ginocchio.
Juventus-NEC, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta subita in campionato, al Mapei, contro il Sassuolo, la Juve vuole riscattarsi in Europa nella gara d'esordio di Europa League. Allo Stadium arriva il NEC Nijmegen. Spalletti manda in campo dal 1' Sarr e Woltemade. Nico Gonzalez sulla linea dei trequartisti con Alajbegovic e McKennie. NEC con Tadic dal 1'. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (4-2-3-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi, Celik; Sarr, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Mckennie, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
NEC (3-4-2-1): Polster; Sandler, Storm, Kabar; Thomas, Lebreton, Nejasmic, Bischoff; Tadic, Chery; Linssen. All. Schreude
Europa League, alla scoperta del Nec: le curiosità sugli avversari della Juve. VIDEO
Nel servizio di Gianluigi Bagnulo andiamo alla scoperta del Nec, prossima avversaria della Juventus in Europa League. Una squadra reduce da una stagione sorprendente in Olanda, con diversi giocatori di esperienza e un'identità di gioco molto riconoscibile. Tra storie particolari e un calcio tanto spettacolare quanto rischioso, guarda il VIDEO qui sopra. La sfida sarà visibile in diretta su Sky giovedì 17 settembre alle 21
Juventus, alla scoperta del Nec e del suo 'Dicki-Taka'. VIDEO ANALISIVai al contenuto
Europa League, la classifica del girone unico
C'è lo Sparta Praga in testa alla classifica dell'Europa League dopo le prime nove partite della prima giornata di League Phase. Subito alle spalle dei cechi c'è il Benfica, che ha battuto 0-2 il Milan a San Siro. Giovedì le restanti sette partite che completeranno la prima giornata: alle 21 in campo la Juventus che ospiterà il Nec
La classifica del girone unico di Europa LeagueVai al contenuto
Un altro giocatore del NEC con esperienza in Serie A è Bram Nuytinck. Il difensore 36enne ha trascorso cinque stagioni e mezzo con l'Udinese tra il 2017 e il 2023, collezionando oltre 150 presenze con il club italiano. Successivamente ha avuto una breve esperienza alla Sampdoria prima di tornare in Olanda
Dušan Tadić è un altro giocatore del NEC con un legame speciale con la Juventus. Nel 2019, il serbo faceva parte dell'Ajax che eliminò la Juventus di Massimiliano Allegri dai quarti di finale di UEFA Champions League. Sette anni dopo, Tadić torna a Torino, questa volta con la maglia del NEC.
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (4-2-3-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi, Celik; Sarr, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Mckennie, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
NEC (3-4-2-1): Polster; Sandler, Storm, Kabar; Thomas, Lebreton, Nejasmic, Bischoff; Tadic, Chery; Linssen. All. Schreude
Statistiche e curiosità
La Juventus ha vinto solo due delle ultime sei partite contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (2 pareggi, 2 sconfitte); in aggiunta, questo sarà il primo incontro in assoluto contro il NEC.
Il NEC partecipa a una competizione europea per la quarta volta
Il NEC partecipa a una delle principali competizioni europee per la quarta volta nella sua storia, dopo la Coppa delle Coppe 1983/84 (ottavi di finale), la Coppa UEFA 2003/04 (primo turno) e la Coppa UEFA 2008/09 (sedicesimi di finale).
Juve vittoriosa in 4 delle ultime 6 in Europa
La Juventus ha vinto quattro delle ultime sei gare in competizioni europee (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti quanti successi nelle precedenti 17 partite a livello europeo (4 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte).
Il NEC sfida una squadra italiana in Europa per la seconda volta
Il NEC sfiderà una squadra italiana in competizioni europee solo per la seconda volta, dopo aver vinto contro l'Udinese il 18 dicembre 2008 (2-0 in casa in Coppa UEFA)
La Juve ha vinto le ultime tre in casa in Europa
La Juventus ha vinto le ultime tre partite casalinghe in competizioni europee; i bianconeri non registrano una serie più lunga di successi interni di fila a livello europeo dal periodo tra novembre 2020 e dicembre 2021 (sei in quel caso).
Juve quinto club allenato da Spalletti in Europa League
La Juventus sarà il quinto club allenato da Luciano Spalletti in Europa League (dal 2009/10), dopo Zenit San Pietroburgo, Roma, Inter e Napoli. Il tecnico di Certaldo ha perso solo due delle 18 partite disputate nella fase a gironi della competizione (12 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte).
NEC terzo nella ultima Eredivisie
Il NEC ha chiuso al terzo posto l'ultima Eredivisie, primeggiando nello scorso campionato per recuperi offensivi (326) e azioni difensive (994), oltre a registrare il valore di PPDA più basso (9.3)
Kolo Muani è stato coinvolto in sei reti nelle ultime sette presenze in Europa
Randal Kolo Muani è stato coinvolto in sei reti nelle sue ultime sette presenze in competizioni europee con club (4G+2A), dopo che nelle sue prime 25 gare a livello europeo aveva preso parte a soli tre gol (3G+0A)
Koopmeiners ha preso parte a 3 gol nelle ultime due presenze in Europa
Teun Koopmeiners ha preso parte a tre gol nelle sue ultime due presenze con la Juventus in competizioni europee (2G+1A), dopo che non era stato coinvolto in alcuna rete nelle sue prime 17 gare con i bianconeri a livello europeo. In generale, il classe '98 potrebbe prendere parte ad almeno un gol in tre match di fila in competizioni europee per la prima volta in carriera, considerando anche Atalanta e AZ.
Tadic ha preso parte a 36 gol in carriera in Europa
Dusan Tadic ha preso parte a ben 36 gol in carriera in competizioni europee con club (18G+18A), uno in media ogni 179 minuti; 23 di queste 36 partecipazioni al gol sono arrivate in trasferta (il 64%).