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Salisburgo-Milan, Pavlovic: "Un onore il rinnovo di contratto". VIDEO

Europa League

Vigilia di Europa League per il Milan, impegnato in Austria sul campo del Salisburgo giovedì 15 ottobre alle ore 18.45 (diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Il difensore rossonero Strahinja Pavlovic, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2031, ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo un'altra possibilità di vincere e di dimostrare di essere una grande squadra, è fondamentale mantenere la calma"

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Oggi a Milanello i tuoi compagni ti hanno festeggiato per il rinnovo di contratto, un grande obiettivo…

 

"Per me è un onore, sono molto orgoglioso e molto contento. Il 'tunnel di schiaffi' che mi hanno fatto i compagni per festeggiarmi ormai con Amorim è diventato una  tradizione"

 

Torni a Salisburgo in quella che è stata la tua casa, che effetto ti fa giocare a maglie invertite contro la squadra che ti ha lanciato?

 

"È una grande emozione per me. Ho trascorso un periodo molto bello qui a Salisburgo, un posto che rimarrà sempre nel mio cuore"

 

Non è arrivata la vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo, un pareggio che ha deluso tutti. Come l’avete vissuta nello spogliatoio?  

 

"Per me è molto semplice, dobbiamo essere sempre calmi perché la stagione è lunga. Anche in Europa League domani abbiamo un’altra possibilità di vincere e dimostrare di essere un grande Milan. Vogliamo andare passo dopo passo e vincere le prossime partite. Ma è fondamentale mantenere la calma".

 

Vedi un percorso di crescita legato al progetto di questo Milan, tu che vivi lo spogliatoio?


"Ci stiamo abituando alle nuove richieste di Amorim, dobbiamo essere concentrati e serve tempo".  

 

Domani potrebbe esordire Camarda per la prima volta da inizio partita in Europa League, che consiglio ti senti di dargli?

 

"Parlerò stasera con Camarda, è un ragazzo molto buono. Sono contento per lui se giocherà dal primo minuto e spero che faccia gol".

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