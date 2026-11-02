Juve, per McKennie affaticamento muscolare. Cabal e Alajbegovic ok

Nel video, Giovanni Guardalà dalla redazione di Sky Sport fornisce un aggiornamento sulla situazione medica in casa Juve, il giorno dopo la partita contro il Napoli. Ci sono buone notizie per Spalletti, che si era detto preoccupato soprattutto per le condizioni di McKennie. Per lo statunitense non ci sono lesioni, si tratta soltanto di un affaticamento che lo costringe a stare a riposo per un paio di giorni. McKennie non sarà a disposizione per la trasferta di Europa League con l’Az Alkmaar ma tornerà per il campionato. Per Alajbegovic, autore del gol dell’1-0 contro il Napoli, invece soltanto una botta al ginocchio, già recuperata. Infine Cabal: l’esterno ha sofferto di crampi, d’altronde non giocava da titolare da tempo, e ci sarà in Europa League. Spalletti dopo la sosta recupererà Conceicao e Nico Gonzalez. Poi ci sono gli altri infortuni, quelli più lunghi: Yildiz dovrebbe rientrare a dicembre, Thuram a gennaio, Locatelli a marzo mentre Grabara, il secondo portiere, ha già chiuso la stagione.