Koni De Winter ha parlato assieme ad Amorim alla vigilia di Milan-Ferencvaros, partita fondamentale per il percorso in Europa League: "Siamo felici di aver vinto il derby, ma lavoriamo per vincere dei titoli, non solo una partita", ha detto il difensore belga a Sky Sport. "La squadra ha molta fiducia, forse anche troppa. Dobbiamo sempre essere attenti e ascolare quello che ci dice il mister". L'ex Genoa ieri è diventato anche papà: "Una sensazione molto bella"

L'INTERVISTA DI AMORIM A SKY