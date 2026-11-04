Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Milan-Ferencvaros, De Winter: "La squadra ha fiducia, ascoltiamo il mister". VIDEO

MILAN

Koni De Winter ha parlato assieme ad Amorim alla vigilia di Milan-Ferencvaros, partita fondamentale per il percorso in Europa League: "Siamo felici di aver vinto il derby, ma lavoriamo per vincere dei titoli, non solo una partita", ha detto il difensore belga a Sky Sport. "La squadra ha molta fiducia, forse anche troppa. Dobbiamo sempre essere attenti e ascolare quello che ci dice il mister". L'ex Genoa ieri è diventato anche papà: "Una sensazione molto bella"

L'INTERVISTA DI AMORIM A SKY

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europa League: Altre Notizie

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la quarta giornata...

De Winter: "La squadra ha fiducia nel mister"

MILAN

Koni De Winter ha parlato assieme ad Amorim alla vigilia di Milan-Ferencvaros, partita...

Peer Koopmeiners: "Speciale giocare contro Teun"

Europa League

La partita tra Az e Juventus metterà di fronte anche i fratelli Koopmeiners: Peer contro Teun. Il...

Juve, McKennie non convocato per l'Az. C'è Ekhator

Europa League

Nella lista dei convocati per la partita ad Alkmaar contro l'Az (diretta giovedì alle 21 su...

Amorim: "Derby passato, ora vogliamo continuità"

Europa League

Festeggiato e archiviato il successo nel derby, il Milan si rituffa in Europa League. "La...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE