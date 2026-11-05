Milan-Ferencvaros, il risultato in diretta LIVE

Esordio stagionale dal 1' per Torriani, in porta al posto dello squalificato Maignan. In difesa la coppia centrale è De Winter-Diawara, spingono sulle fasce invece Terracciano e Bartesaghi. A centrocampo riposa Modric, spazio a Jashari e Rabiot, Musah si adatta a destra con Hutchinson a sinistra e Cisse trequartista a sostegno di Ramos. Non è da escludere però che Rabiot possa giocare a sostegno della punta come nel derby, con Cisse sull'esterno e Musah nel consueto ruolo di mediano accanto a Jashari