1' - Primo pallone toccato dagli ospiti
Milan-Ferencvaros, il risultato in diretta LIVE
Il Milan deve vincere per rilanciare il suo percorso in Europa League. Amorim cambia qualche pedina rispetto al derby: dal 1' Cisse, Jashari, Hutchinson, Terracciano, Bartesaghi e Torriani in porta. Proprio il giovane portiere salva due volte su Joseph. Il Ferencvaros è una delle quattro squadre a punteggio pieno dopo tre partite. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
36' - Altra punizione ben calciata da Cadu, stavolta dal lato corto dell'area di rigore. Il Milan però è attento sui palloni alti e allontana dopo un rimpallo pericoloso
33' - Punizione insidiosa di Cadu dalla trequarti verso il secondo palo. Anticipo ottimo di Rabiot che concede solo corner ai rivali. La difesa rossonera se la cava bene dalla bandierina
Ancora Torriani decisivo
27' - Rabiot prima e Jashari poi perdono palla nella propria trequarti e lanciano Joseph in porta. Torriani in uscita si tuffa alla sua sinistra e blocca il tiro a tu per tu dell'attaccante
25' - Il pressing del Ferencvaros mette in difficoltà la costruzione del Milan, i rossoneri faticano a risalire il campo con la palla
20' - Birmancevic scappa sul lato sinistro dell'area e crossa basso a rimorchio verso Joseph. Ottima lettura di De Winter
13' - Molto buona la gestione del pallone del Ferencvaros e decisiva chiusura in area di Terracciano su Birmancevic al momento del tiro. Il Milan corre un po' a vuoto nella sua trequarti
9' - Inizio di partita decisamente migliore del Ferencvaros. La squadra ungherese è più intraprendente e soffoca i rossoneri col pressing
3' - Ferencvaros a un passo dal vantaggio! Joseph viene lanciato in profondità in area. Sul primo tentativo di tiro è bloccato da Terracciano, sul secondo invece calcia debolmente a tu per tu con Torriani e facilita la presa del portiere del Milan
Minuto di silenzio per Jesus De Miguel
Il giocatore del Tenerife scomparso dopo un colpo fortuito subito nel macth contro Andorra
Milan con la prima maglia rossonera e pantaloncini neri, gli ospiti invece giocano in verd'acqua
Le squadre sono scese in campo
Suona l'inno della competizione: tra poco il fischio d'inizio
Il calendario odierno di Europa League su Sky Sport
Non solo il Milan alle 18.45: stasera in campo la Juventus in Olanda contro l'AZ Alkmaar. Ecco tutta la programmazione sui canali di Sky Sport
Il calendario delle partite di Europa LeagueVai al contenuto
Operato Chukwueze: 3 mesi di stop
Il nigeriano, che aveva iniziato la stagione come prima opzione sulla fascia destra, è stato operato ieri a Londra all'anca sinistra: starà lontano dai campi per tre mesi
Milan, Chukwueze operato: stop di 3 mesiVai al contenuto
Maignan out per squalifica
Il portiere francese è stato espulso durante il primo tempo del match col Bournemouth per questa manata a un avversario sugli sviluppi di calcio d'angolo. Tornerà già disponibile dal prossimo match contro l'Olympiakos dopo la sosta
La squadra arbitrale
Match affidato al fischietto svizzero Urs Schnyder, coadiuvato dagli assistenti Marco e Benjamin Zurcher. Il IV Ufficiale è Sven Wolfensberger con Lukas Fahndrich e il tedesco Robert Schroder al Var
In campo anche l'Atalanta
Alle 18.45 gioca una partita molto importante anche l'Atalanta. I nerazzurri ospitano il Kairat Almaty, squadra lo scorso anno in Champions: il match è valido per la terza giornata della fase iniziale di Conference League. Di seguito, le formazioni ufficiali e il liveblog in cui seguire la sfida
Atalanta-Kairat LIVE, Sarri vuole riscattare il ko col ParmaVai al contenuto
La classifica di Europa League
La quarta giornata è già iniziata con il pareggio di mercoledì a reti inviolate tra Rennes e Olympiacos. Il Milan, due sconfitte nelle prime tre partite, ha bisogno di punti
La classifica del girone unico di Europa LeagueVai al contenuto
De Winter: "Abbiamo tanta fiducia, ascoltiamo il mister"
Diventato papà in settimana, il difensore belga ha parlato dell'ottimo rapporto che si è instaurato tra la squadra e il suo allenatore e dell'aspirazione a vincere un trofeo importante
Amorim: "Per vincere c'è bisogno di tutti"
La necessità delle rotazioni di partita in partita, i benefici portati dal derby, ma anche la necessità di lasciarsi alle spalle la vittoria di sabato. Di questo e di altro ha parlato alla vigilia Ruben Amorim, sia a Sky Sport che in conferenza stampa
Le scelte di Balasz Borbely
Le scelte di Amorim
Esordio stagionale dal 1' per Torriani, in porta al posto dello squalificato Maignan. In difesa la coppia centrale è De Winter-Diawara, spingono sulle fasce invece Terracciano e Bartesaghi. A centrocampo riposa Modric, spazio a Jashari e Rabiot, Musah si adatta a destra con Hutchinson a sinistra e Cisse trequartista a sostegno di Ramos. Non è da escludere però che Rabiot possa giocare a sostegno della punta come nel derby, con Cisse sull'esterno e Musah nel consueto ruolo di mediano accanto a Jashari
Solo quattro giocatori hanno partecipato a più di tre gol in questa edizione di Europa League; tra questi figurano due compagni di squadra del Ferencváros, Bamidele Yusuf (due gol e due assist) e Kristoffer Zachariassen (tre gol e un assist)
Nessuna squadra ha schierato più giocatori nati dal 2008 in avanti rispetto al Milan in questa UEFA Europa League: due, Christian Comotto (aprile 2008) e Francesco Camarda (marzo 2008), così come Anderlecht e Benfica
Alphadjo Cisse è l'unico calciatore ad aver realizzato una tripletta in questa UEFA Europa League e in generale nessuno ha segnato più gol del rossonero in questa edizione della competizione; Cisse (22 ottobre 2006) è anche il più giovane tra i calciatori con almeno questo bottino di gol nel torneo in corso
Nessuna squadra ha una percentuale di cross su azione riusciti più alta rispetto al Milan (40.7% come il Torreense), in questa UEFA Europa League; per i rossoneri infatti 11 cross andati a buon fine sui 27 tentati
Il Ferencváros ha vinto tutte e tre le partite disputate in questa edizione di UEFA Europa League. L'ultima volta che gli ungheresi hanno ottenuto quattro successi consecutivi in una competizione europea risale alla Coppa delle Fiere 1967/68, quando arrivarono a sei vittorie di fila raggiungendo la finale
Il Milan non ha trovato la rete in due delle tre gare disputate in questa edizione di UEFA Europa League, tra cui l'unica disputata in casa (vs Benfica); i rossoneri non rimangono senza segnare per due gare interne di fila in una singola stagione in campo europeo dal 2013/14 in Champions League (vs Ajax e Atlético Madrid)
Il Milan ha perso l'ultima gara casalinga di Europa League contro il Benfica (0-2); i rossoneri non subiscono due sconfitte interne di fila in una singola stagione nelle competizioni europee dal 2010/11 in Champions League (vs Ajax e Tottenham tra il dicembre 2010 e il febbraio 2011)
Dopo aver vinto cinque partite consecutive di Champions League tra ottobre 2024 e gennaio 2025, il Milan ha vinto solo una delle ultime sei gare europee (1 pareggio, 4 sconfitte)
L'unica vittoria esterna del Ferencváros contro una squadra italiana risale al marzo 1965, un 2-1 contro la Roma in Coppa delle Fiere. Da allora, la squadra ungherese non ha più vinto in quattro trasferte contro avversarie italiane (2 pareggi, 2 sconfitte)
Gli unici precedenti del Milan contro squadre ungheresi risalgono agli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1967/68 contro il Györi ETO, con entrambi gli incontri terminati in pareggio (2-2 in Ungheria, 1-1 in Italia)
Buonasera. Tempo di quarta giornata di Europa League per il Milan. A San Siro la squadra di Amorim ospita il Ferencvaros. Avviciniamoci insieme al fischio d'inizio previsto alle 18.45