Milan, Chukwueze operato: stop di 3 mesi

Il nigeriano - fermo da metà ottobre per un problema all'anca sinistra - è stato operato a Londra per risolvere la rottura del tendine di un muscolo. Sarà nuovamente a disposizione di Amorim tra tre mesi

Il Milan ha comunicato che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra.L'intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore nigeriano farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo. Previsto uno stop di 3 mesi.