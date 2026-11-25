Il Milan in Grecia cerca punti sul campo dell'Olympicaos nella 5^ giornata della League Phase di Europa League (fischio d'inizio giovedì 26 novembre alle 18.45, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streming su NOW). Torna Maignan dopo il turno di squalifica, al posto dell'infortunato Modric gioca Jashari. In avanti nel 4-4-1-1 di Amorim c'è Hutchinson alle spalle della prima punta Gonçalo Ramos. Di seguito la probabile formazione dei rossoneri
Probabili Formazioni
Milan, la probabile formazione
(4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinian; Moreira, Jashari, Rabiot, Pulisic; Hutchinson; Ramos. All. Amorim
- Amorim tra i pali ritrova Maignan titolare in Europa dopo il turno di squalifica scontato, davanti al francese difesa obbligata considerando le tante assenze
- A centrocampo al posto dell'infortunato Modric gioca Jashari
- Cisse e Musah sono le prime alternative dalla panchina
Olympiacos, la probabile formazione
(4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Bruno; Freuler Gustavo Sà; Gelson Martins, Fortounis, Jota Silva, Gonzalez. All. Mendilibar
- Molte assenze anche tra i greci, Mendilibar dovrà fare a meno di 7 giocatori: Bailey, El Kaabi, Hezze, Puerta, Chquinho e Yazici sono indisponibili e Scipioni non è in lista Uefa
- Tre i giovani aggregati alla prima squadra per la partita di domani: Bakoulas, Filis e Toufakis