Giovedì 26 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW , la quinta giornata della “League Phase”. Alle 18.45 Olympiacos-Milan e alle 21.00 Juventus-Omonia Nicosia. Nella Casa dello Sport tutte le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 26 novembre in scena la quinta giornata della "League Phase" di Europa League con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol , Sky Sport Max e Sky Sport 251. Sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo in Europa League: alle 18.45 la sfida in casa dell’ Olympiacos , su Sky Sport Uno e Sky Sport 253; alle 21.00 toccherà alla Juventus all’Allianz Stadium contro l’ Omonia Nicosia , su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Federico Zancan; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme ad Alessandro Del Piero, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.