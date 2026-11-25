Europa League, il calendario e gli orari delle partite della quinta giornataguida tv
Giovedì 26 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la quinta giornata della “League Phase”. Alle 18.45 Olympiacos-Milan e alle 21.00 Juventus-Omonia Nicosia. Nella Casa dello Sport tutte le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 26 novembre in scena la quinta giornata della "League Phase" di Europa League con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Max e Sky Sport 251. Sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo in Europa League: alle 18.45 la sfida in casa dell’Olympiacos, su Sky Sport Uno e Sky Sport 253; alle 21.00 toccherà alla Juventus all’Allianz Stadium contro l’Omonia Nicosia, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Federico Zancan; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme ad Alessandro Del Piero, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Europa League, la 5^ giornata della “League Phase” su Sky e NOW
Giovedì 26 novembre
- ore 18.45: OLYMPIACOS-MILAN su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani, inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini, Diretta Gol Dario Massara
- ore 18.45: DINAMO ZAGABRIA-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 18.45: CELTA VIGO-BOURNEMOUTH su Sky Sport Mix e Sky Sport 256. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Matteo Marceddu
- ore 18.45: BESIKTAS-HAPOEL BEER SHEVA su Sky Sport 257. Telecronaca Cristiano Tognoli, Diretta Gol Christian Giordano
- ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Max e Sky Sport 251
SALISBURGO-ARARAT
VIKTORIA PLZEN-BENFICA
OLYMPIQUE MARSIGLIA-LEVSKI SOFIA
UNION SAINT GILLOISE-LECH POZNAN
- ore 21.00: JUVENTUS-OMONIA NICOSIA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Federico Cosatti, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 21.00: CRYSTAL PALACE-REAL SOCIEDAD su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Matteo Marceddu
- ore 21.00: HOFFENHEIM-STURM GRAZ su Sky Sport Mix e Sky Sport 256. Telecronaca Giovanni Cristiano, Diretta Gol Walter Topan
- ore 21.00: SUNDERLAND-JAGIELLONIA su Sky Sport 257. Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport 251
SPARTA PRAGA-AZ ALKMAAR
FERENCVÁROS-CELJE
NEC-RENNES
OFI CRETA-ANDERLECHT
OLYMPIQUE LIONE-LILLESTRØM
TORREENSE-CELTIC
Gli studi di Sky Sport
- dalle 18.00: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Alessandro Costacurta e Federico Zancan
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Alessandro Del Piero, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Alessandro Costacurta (dalle 23)
- Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta