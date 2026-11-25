Bartesaghi salterà la trasferta di Europa League contro l'Olympiacos (in programma giovedì 26 novembre alle 18.45, match da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW ). L'esterno è stato fermato da una peritendinite alla gamba destra, al suo posto giocherà Estupiñán. Per la squadra di Amorim si tratta del 9° giocatore infortunato

Emergenza in casa Milan, che perde un altro giocatore per la trasferta di Europa League contro l'Olympiacos (in programma giovedì 26 novembre alle 18.45, match da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW). Dopo aver completato l’allenamento del mercoledì, Davide Bartesaghi è stato costretto a fermarsi a causa di una peritendinite alla gamba destra: l'esterno non è partito per Atene, al suo posto giocherà Pervis Estupiñán sulla fascia sinistra.