I bianconeri affrontano in casa i ciprioti nella quinta giornata di Europa League per rafforzare il loro posto tra le prime otto del girone unico. Luciano Spalletti presenta la sfida ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa. Con l'allenatore c'è anche il portiere brasiliano Neto
Qual è il livello dell'Europa League?
Neto: "Tutte le competizioni oggi sono difficili. Siamo la Juve e abbiamo la responsabilità di giocarsela per vincere, il nostro obiettivo è questo. Non ho guardato cosa avremo davanti, semplicemente perché dobbiamo lavorare per vincere. Il mio obiettivo è questo".
Che impressione ti ha fatto questo gruppo?
Neto: "Ci sono tanti ragazzi giovani che vogliono fare e vogliono arrivare. E' una cosa contagiosa, molto positiva dal mio punto di vista. Sono calciatori importanti, stiamo parlando della Juventus. La squadra c'è, voglia e determinazione ci sono, speriamo di arrivarci".
Hai lavorato con grandissimi portieri, in quale fascia collochi Vicario?
Neto: "Non so quanto sia importante la mia opinione, ma è un portiere di altissimo livello altrimenti non sarebbe alla Juve. E' un piacere lavorare con lui, così come con Pinsoglio. Un ambiente molto sano, sono tutti disponibili e tutti cercano di aiutarsi. Con un ambiente così possiamo fare belle cose".
Sei andato via da una Juventus vincente, questa è in fase di ricostruzione. Che difficoltà vedi?
Neto: "E' un ciclo diversa con gente diversa. Vedo un ambiente molto sano, i calciatori sono tutti disponibili per cercare di raggiungere i nostri obiettivi"
Ti chiedo cosa provi nell'eventualità di tornare in campo in quella che è stata casa tua per tanto tempo.
Neto: "Una soddisfazione molto grande, c'è tanto entusiasmo nel poter essere in campo un'altra volta. C'è sempre tanto orgoglio di far parte di queste grandi squadre".
Inizia la conferenza stampa di Spalletti e Neto: le prime domande sono per il portiere brasiliano
La classifica di Europa League
Con 10 punti (3 vittorie e 1 pareggio), i bianconeri al momento sono tranquillamente tra le prime otto, direttamente qualificati agli ottavi di finale senza passare per i playoff.
Buongiorno a tutti. Giornata di vigilia per la Juventus, impegnata domani in casa contro l'Omonia per la quinta giornata del girone unico di Europa League. Avviciniamoci all'inizio della conferenza, previsto tra qualche minuto