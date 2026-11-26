L’esterno del Milan è inarrestabile in occasione del meraviglioso gol segnato all’Olympiacos: ruba palla e parte dalla propria metacampo, si invola, resiste a un tentativo di fallo da dietro restando in piedi, si accentra e poi scarica un sinistro all’angolino. Cinquanta metri palla al piede conservando la lucidità fino alla fine