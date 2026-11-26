L’esterno del Milan è inarrestabile in occasione del meraviglioso gol segnato all’Olympiacos: ruba palla e parte dalla propria metacampo, si invola, resiste a un tentativo di fallo da dietro restando in piedi, si accentra e poi scarica un sinistro all’angolino. Cinquanta metri palla al piede conservando la lucidità fino alla fine
Cinquanta metri in fuga, palla al piede. Una palla che era andato a conquistarsi personalmente, rubandola quando ancora si trovava nella propria metacampo. Da lì, il "treno" Omari Hutchinson inizia la sua corsa, senza prevedere soste e con un unico obiettivo: la porta che si trova dall'altra parte del campo. Resiste a un primo contrasto, aumenta i giri, resiste a un secondo tentativo disperato di tirarlo giù, restando in equilibrio precario ma senza arrestare la sua azione. E quando immagini che possa essere comprensibilmente sfinito, ecco il colpo finale, con il sinistro piazzato all'angolino. La rimonta del Milan inizia così...