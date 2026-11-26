Appuntamento oggi con la quinta giornata dell'Europa League: in campo Olympiacos e Milan, impegnate oggi alle 18.45. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Inoltre, Diretta Gol e gli approfondimento pre e postpartita

Oggi alle ore 18.45 appuntamento da non perdere con Olympiacos-Milan, quinta giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Luca Marchegiani, inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini, Diretta Gol Dario Massara. Alle 18.45- su Sky Sport Max e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League , che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Federico Zancan; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme ad Alessandro Del Piero, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show , con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

I numeri di Olimpiacos e Milan

L'Olympiacos ha vinto solo una delle quattro sfide nelle maggiori competizioni europee contro il Milan (1N, 2P), aggiudicandosi l'ultimo precedente per 3-1 nel dicembre 2018 in Europa League. Il Milan non ha mai vinto nessuna delle sei trasferte nelle maggiori competizioni europee contro una squadra greca (4N, 2P), rimanendo a secco di gol in tre di queste occasioni. L'Olympiacos ha perso solo una delle ultime 13 partite di Europa League (8V, 4N), mantenendo la porta inviolata in nove occasioni. Nella fase a gironi, la squadra è imbattuta da 11 gare (7V, 4N), avendo subito appena due gol. L'Olympiacos è imbattuto da nove gare casalinghe in Europa League (7V, 2N), avendo vinto tutte le ultime quattro: queste due serie rappresentano già i record di imbattibilità e di successi di fila in casa per il club greco nella competizione. Il Milan ha perso tre delle quattro partite di Europa League disputate in questa stagione (1V), incluse le ultime due senza segnare. I rossoneri non hanno mai perso tre gare europee consecutive senza trovare la via del gol.

Il Milan ha perso tre delle ultime cinque trasferte in Europa League (2V) - subendo in ciascuna sconfitta più di una rete - e queste equivalgono alle stesse gare esterne perse in tutte le precedenti 13 partite fuori casa del Diavolo nella competizione (5V, 5N). Nessuna squadra ha subito meno gol dell'Olympiacos in questo torneo (solo uno, come il Bayer Leverkusen).