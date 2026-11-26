Viaggio da incubo per il Besiktas di Vincenzo Italiano, diretto in Georgia per sfidare gli israeliani dell'Hapoel Beer-Sheva: l'aereo del club è stato più volte colpito infatti da un fulmine ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza in Turchia. La squadra ha dovuto proseguire poi il viaggio via terra. La 5^ giornata della League Phase di Europa League inizierà alle 18.45, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Una brutta disavventura per l'aereo del Besiktas, la squadra turca allenata da Vincenzo Italiano che è stata costretta ad un atterraggio di emergenza perché l'aereo su cui viaggiava in direzione Georgia (dove stasera, in Europa League, sfiderà alle 18.45, in campo neutro, gli israeliani dell'Hapoel Beer-Sheva) è stato colpito più volte da un fulmine. L'aereo è poi atterrato, a causa del maltempo, in Turchia all'aeroporto di Rize-Artvin e la squadra è stata costretta a proseguire il viaggio via terra. Annullata quindi l'attività stampa del club prevista per la giornata di ieri