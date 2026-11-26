Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Juve-Omonia Nicosia, quinta giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Federico Cosatti, Diretta Gol Daniele Barone. Alle 18.45- su Sky Sport Max e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa e Conference League , che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Federico Zancan; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme ad Alessandro Del Piero, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show , con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

I numeri di Juventus e Omonia

La Juventus ha vinto tutti e quattro i precedenti europei contro l'Omonia Nicosia: due volte nella Coppa dei Campioni 1977/78 e due volte nella Coppa UEFA 1999/00. Inoltre, i bianconeri vantano una percentuale di vittorie del 100% contro le squadre cipriote, avendo vinto sette partite su sette. L'Omonia Nicosia ha perso tutti e sei i confronti europei contro squadre italiane; i più recenti risalgono alla Coppa UEFA 1999/00, quando i ciprioti furono sconfitti 5-2 in casa e 5-0 in trasferta proprio dalla Juventus nel primo turno. Nelle ultime cinque stagioni (dal 2022/23), la Juventus ha perso solo una delle 12 gare disputate in Europa League (7V, 4N), trovando sempre la rete in questo parziale per una media realizzativa di 1,8 gol a partita. La Juventus non ha mai perso una partita casalinga in Europa League (6V, 9N - dal 2009/10); solo il Benfica ha disputato più gare interne senza mai perdere nella competizione (31). L'Omonia Nicosia ha perso sei delle otto trasferte disputate in Europa League nella fase gironi/campionato (1V, 1N), subendo più di una rete nella metà di queste partite, inclusa la più recente, sconfitta per 3-1 contro il NEC alla quarta giornata. L'Omonia Nicosia ha schierato in media gli undici titolari più anziani in questa edizione di Europa League (29 anni e 347 giorni), con almeno sei giocatori di 30 o più anni in tutte le quattro formazioni iniziali finora scese in campo.