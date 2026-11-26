Da un'area all'altra, sempre protagonista. Forse sentendo aria di "derby". Lorenzo Pirola, oggi difensore dell'Olympiacos, è cresciuto infatti nelle giovanili dell'Inter (arrivando a che a debuttare in prima squadra nella stagione 2019/2020, a 18 anni) ed è quindi comprensibile che la partita di Europa League contro il Milan fosse per lui speciale. Facile immaginare quindi la sua gioia dopo aver propiziato con un colpo di testa da corner il gol del vantaggio (che solo la deviazione finale di Maignan gli nega: ufficialmente si tratta di autogol del portiere rossonero), al 31'. Passano appena 3', si cambia area ma non protagonista. Cisse salta il portiere in uscita, il rimpallo lo favorisce e, nonostante sia a terra, riesce a indirizzare il pallone verso la porta vuota: Pirola però arriva in scivolata e salva tutto. Come si dice in questi casi? Un salvataggio che vale come un gol...