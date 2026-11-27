Scartato dall’Union Santa Fe per il suo carattere, aveva cominciato a lavorare come corriere. Oggi è al Trento, nel pieno di una seconda occasione nata grazie al denaro ricevuto in regalo di un amico per partire verso l’Europa. Ora aspetta in Italia suo padre, che non lo vede giocare da otto anni
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