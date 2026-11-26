L'allenatore della Juventus commenta il successo sull'Omonia e più in generale il momento della Juve: "Abbiamo avuto delle incertezze all'inizio ma poi Cambiaso ha sistemato le cose e abbiamo giocato più tranquilli. Oggi c'è stata la voglia di fare qualcosa di più, siamo stati bene in campo". Anche risposte da chi è stato chiamato in causa: "Abbiamo fatto gol belli e li ha fatti chi è rientrato, e non è semplice, dunque bravi" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Luciano Spalletti dopo la vittoria sull'Omonia Nicosia oer 4-1, che rilancia la Juve al 2° posto in Europa League, sottolinea la prestazione della squadra e dei singoli "All'inizio abbiamo commesso qualche incertezza che gli altri hanno sfruttato - dice - Allora ci si incasina un po' perché si ha paura di subire il contropiede ma poi Cambiaso ha rimesso a posto le cose e la squadra ha giocato più tranquilla". Risposte positive anche da chi, forse, qualche risposta doveva darla, come ad esempio Ekhator, Boga, Cambiaso con Conceiçao tutti a segno: "Non è facile trovare la condizione quando vieni richiamato a giocare dal 1' e qualcuno mancava da un po' - prosegue - Non è semplice ma abbiamo fatto dei bei gol, in alcuni momenti siamo stati bene in campo, abbiamo pressato e siamo anche contenti di aver divertito il pubblico".

"Il mio lavoro non è lamentarsi ma cercare soluzioni" Gol tutti belli, ma forse dal punto di vista tattico, il secondo è quello che ha soddisfatto maggiormente Spalletti: "Mi è piaciuto molto il secondo gol perché c'è stata una bella riconquista di Gatti e certe volte si ha un po' paura di andare a pressare in avanti". Più in generale, continuando sulla crescita che si può apprezzare in questa Juve: "Non abbiamo accettato di essere quelli delle ultime volte, ma abbiamo avuto voglia di andare a prendere qualcosa di nuovo, il problema è che quando smetti di avere questo atteggiamento quando gli altri ti sorpassano mentre oggi questa voglia c'è stata, anche Ekhator ha fatto una buona partita anche se nel primo tempo è stato servito poco, permettendo sempre agli avversari di ricompattarsi e di chiudere gli spazi". Se ha fatto bene Ekhator adesso non arriva una prima punta? "Ma no, è che sono caratteristiche diverse, ma il mio lavoro non è lamentarsi che manca qualcosa ma cercare soluzioni per le caratteristiche che abbiamo a disposizione".