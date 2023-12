Con il classe 2006 Mattia Mannini (in campo contro lo Sheriff in Europa League), sono 13 i talenti fatti esordire da Mourinho da quando allena la Roma. E nella stessa partita Niccolò Pisilli, al debutto europeo, ha perfino trovato il gol. Sono solo gli ultimi gioielli lanciati in carriera dal portoghese: nella lista ci sono anche big come Casemiro, Fabinho e Morata

I 13 LANCIATI DA MOU CON LA ROMA