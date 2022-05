Alle 21 sarà finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Glasgow Rangers. I tedeschi perdono Hinteregger in difesa ma a centrocampo recupera Lindström, miglior giovane della stagione in Bundesliga. Scozzesi senza Morelos. Roofe recupera per la panchina, attacco sulle spalle di Wright. Occhi su Tavernier, terzino-capocannoniere della competizione con 7 reti

Ambizione ma con prudenza nelle parole di Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht, alla vigilia: "Questa competizione è diventata sempre più importante. Siamo molto felici di poter giocare questa finale contro un avversario forte come i Glasgow Rangers ma ovviamente vogliamo tornare a Francoforte con la coppa. Sarà senza dubbio la partita più importante delle nostre carriere". L'unico assente per i tedeschi è il difensore Hinteregger mentre Lindström , eletto miglior giovane della stagione in Bundesliga, è a disposizione ma il suo impiego dal primo minuto è da valutare: si gioca un posto con l'ex Milan Hauge. In difesa giocherà Touré, con Tuta che slitta al centro della difesa, completata da Ndicka. In fascia ci saranno Knauff a destra e Kostic (miglior uomo assist con 5 passaggi decisivi. In attacco ci sarà il colombiano Borrè a guidare il 3-4-2-1. Posto assicurato per il giapponese Kamada , autore di 5 gol sin qui in Europa League.

La probabile formazione dei Glasgow Rangers

I Rangers di Giovanni Van Bronckhorst vogliono un trofeo europeo che manca in bacheca da 50 anni: fu vittoria della Coppa delle Coppe nel 1972. "Abbiamo compiuto una cavalcata incredibile e sarà una partita fantastica - il commento dell'allenatore olandese alla vigilia - ma le finali sono davvero belle solo quando le vinci. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, sapendo che potremo contare sulla spinta dei tifosi. Viaggiano con noi ovunque andiamo, saranno un fattore come lo sono a Ibrox". Emergenza in attacco per gli scozzesi: out Morelos, Roofe recupera ma parte dalla panchina. Ci sarà Wright come riferimento avanzato nel 5-4-1. Verso la panchina l'ex Juve Ramsey, con il finlandese Kamara, reduce da uno stop per infortunio, favorito per una maglia a centrocampo. Occhi sul capitano James Tavernier, terzino destro con il vizio del gol che guida la classifica cannonieri della competizione con 7 reti in 14 partite.