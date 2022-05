Glasner: "Per noi sarà il match della vita"

L'allenatore dell'Eintracht carica gruppo e ambiente: "Per tutti noi sarà la partita più importante delle nostre carriere, ma per il club è la partita più importante degli ultimi sessant'anni. Vogliamo tornare a Francoforte con la coppa, ma i favoriti sono i Rangers". La finale di Europa League sarà trasmessa mercoledì sera in diretta su Sky

Mercoledì sera allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, nella finale di Europa League, di fronte ai Glasgows Rangers ci sarà l'Eintracht Francoforte. L'allenatore dei tedeschi, Oliver Glasner, ai microfoni di Sky Sport non ha usato mezzi termini per spiegare l'importanza di questa sfida per lui e per tutto il suo gruppo di calciatori: "Sarà senza dubbio la partita più importante delle nostre carriere, ma più che su di me, vorrei concentrare l'attenzione su ciò che significa per l'Eintracht e per i nostri tifosi, visto che è la partita più importante degli ultimi quaranta, cinquanta o anche sessant'anni". Emozioni che si possono percepire anche solo a leggere le parole di Glasner. Che poi ha aggiunto: "Siamo molto felici di poter giocare questa finale contro un avversario forte come i Glasgow Rangers, ma ovviamente vogliamo tornare a Francoforte con la coppa".