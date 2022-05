Chi ha vinto più volte l'Europa League?

9/14

EUROPA LEAGUE - A partire dalla stagione 2009-10 la vecchia Coppa Uefa è stata rinominata in Europa League: la prima edizione ha visto il successo dell'Atletico Madrid, in un decennio caratterizzato dal dominio spagnolo. I Colchoneros, infatti, hanno conquistato tre volte il trofeo in questi anni, una in meno del Siviglia che, grazie alla vittoria contro l'Inter, in questo decennio lo ha messo in bacheca quattro volte