Probabili formazioni Lokomotiv Mosca-Lazio

Sarri ritrova Immobile e dà un turno di riposo a Milinkovic-Savic e Cataldi, nel tridente c'è Zaccagni con Felipe Anderson. Le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca-Lazio

Lazio a caccia di tre punti fondamentali in chiave qualificazione, la formazione allenata da Maurizio Sarri – seconda nel girone E di Europa League con 5 punti, primo il Galatasaray (8 punti), terzo il Marsiglia (4 punti) – sfida in trasferta la Lokomotiv Mosca, ultima nel raggruppamento con due punti. Lokomotiv Mosca-Lazio, ore 18.45, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.



Lokomotiv, Smolov nel tridente Russi chiamati a vincere per continuare a sparare, spazio allora a una formazione più offensiva rispetto al solito per Gisdol, che schiererà la sua squadra con un 4-3-3. In attacco non ci sarà Zhemaletdinov, spazio allora al tridente composto da Kerk, Smolov, Kamano. In difesa una vecchia conoscenza della Serie A, l’ex Roma Jedvai che farà coppia con Pablo.

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3) La probabile formazione: Khudiakov; Nenakhov, Jedvaj, Pablo, Rybus; Maradishvili, Barinov, Beka Beka; Kerk, Smolov, Kamano. Allenatore: Markus Gisdol.

Lazio, Sarri ritrova Immobile leggi anche Sarri: "Immobile ok. Europa? Così è un problema" Idee abbastanza chiare per Maurizio Sarri, che farà riposare qualche big nell’impegno europeo. Tra i pali torna Strakosha, portiere di coppa, poi difesa a quattro composta – da destra a sinistra – da Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj; a centrocampo turno di riposo per Milinkovic-Savic e Cataldi che non partiranno dal primo minuto, spazio allora a Basic con Luis Alberto e Lucas Leiva. In attacco dovrebbe tornare quasi certamente Immobile, ormai ristabilito dall’infortunio, in caso contrario pronto Muriqi; sugli esterni spazio a Felipe Anderson a destra e Zaccagni a sinistra, con Pedro inizialmente in panchina.