Lazio-Galatasaray, le probabili formazioni

Immobile ha lavorato con il gruppo per quasi tutto l'allenamento e dovrebbe essere della partita, con Zaccagni e uno tra Pedro e Felipe Anderson sugli esterni. A centrocampo Basic in vantaggio su Luis Alberto Condividi

Ultima partita della fase a gironi di Europa League, Lazio e Galatasaray si affrontano per giocarsi il primo posto nel girone E. Entrambe le squadre sono già sicure di continuare il percorso del torneo, da determinare solo la posizione. La prima andrà direttamente agli ottavi di finale, mentre la seconda dovrà affrontare gli spareggi con le terze classificate dei gironi di Champions League. La Lazio ha tre punti di distacco dal Galatasaray, dovrà quindi vincere la partita per conquistare la vetta della classifica. Il match sarà trasmesso in diretta Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

La probabile formazione della Lazio leggi anche Sarri: "Servirà la nostra versione migliore" Solito 4-3-3 per Maurizio Sarri, che ha ancora due dubbi da sciogliere. L'unico reparto sicuro è la difesa, dove ci sarà il quartetto formato da Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic davanti al portiere Strakosha. Il primo ballottaggio è a centrocampo, dove Basic è in vantaggio su Luis Alberto per completare il terzetto con Milinkovic-Savic e Cataldi. In avanti dovrebbe esserci regolarmente Ciro Immobile, che ha svolto quasi tutto l'allenamento con il gruppo saltando solo la parte finale. Qualora non dovesse giocare, Sarri schiererebbe il tridente formato da Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni. Altrimenti il centravanti della Nazionale verrebbe supportato dall'ex Verona e da uno degli altri due. LAZIO (4-3-3) La probabile formazione: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri