Europa League, il programma del sesto turno

Ultimi novanta minuti decisivi della fase a gironi di Europa League. In campo anche le due italiane, Napoli e Lazio, a caccia di punti preziosi per il discorso qualificazione. Gli azzurri ospitano il Leicester al Maradona, per l'ultimo turno di un girone che vede ancora tutte e quattro le squadre in corsa. La squadra di Spalletti ha 7 punti e deve vincere per sperare nel primo posto, che vale la qualificazione diretta gli ottavi di finale. Il secondo posto, invece, porta agli spareggi, mentre il terzo prevede la 'retrocessione' in Conference League. La Lazio di Sarri, a differenza del Napoli, è sicura di proseguire il proprio percorso in Europa League, ma affronta il Galatasaray per provare ad agguantare il primo posto. Ai biancocelesti serve una vittoria nello scontro diretto dello stadio Olimpico. Di seguito tutte le partite in programma, con orari e canali tv.