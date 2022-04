L'Atalanta, fuori al momento dalla zona Europa in campionato, sfida il Lipsia per accedere alle semifinali di Europa League. Al Gewiss Stadium ci sarà infatti il match di ritorno tra i nerazzurri di Gasperini e il Lipsia. Si riparte dall'1-1 dell'andata. Gli uomini di Gasperini arrivano dalla sconfitta per 2-1 in casa del Sassuolo, la seconda consecutiva in Serie A. La squadra di Tedesco, quarta in Bundesliga, arriva invece da una vittoria convincente per 3-0 contro l'Hoffenheim. Calcio d'inizio alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile.