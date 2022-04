Giornata di viglia in casa Atalanta. Giovedì 14 aprile, i nerazzurri ospiteranno il Lipsia al Gewiss Stadium alle ore 18.45, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. l'1-1 dell'andata lascia tutto aperto: Gian Piero Gasperini vuole raggiungere la semifinale, un traguardo storico per il club bergamasco. Intervistato in "One to One" su Sky Sport 24, l'allenatore nerazzurro ha così presentato la gara contro la squadra di Domenico Tedesco: "Non sarà la gara più delicata della mia gestione. Quando si arriva a questo punto della stagione, le gare sono tutte determinanti e le prossime lo saranno ancora di più. Questa è una partita da dentro o fuori. Bisogna vincerla per poi giocare una semifinale di Europa League. In questo senso, è una gara importante". Poi sugli avversari e la posta in palio: "Aver giocato contro all’andata è un metro di paragone per renderti conto delle tue potenzialità rispetto agli avversari. Quella di domani è la partita decisiva perche deve uscire un vincitore. Raggiungere la semifinale sarebbe un traguardo storico e fantastico per noi".