Marino: "Pagliuca vuole un'Atalanta forte, in Italia e in Europa"

E proprio della presenza di Pagliuca ha parlato anche Marino: "Avremo il piacere di avere qui Pagliuca e suo figlio - ha aggiunto il dg nerazzurro a Sky Sport -, e il messaggio è chiaro: la sua famiglia e la famiglia Percassi vogliono un'Atalanta forte in campo e fuori, in Italia e se saremo bravi anche in Europa. Il loro interesse per il Chelsea? Siamo tutti concentrati su questa partita e sulla volontà di passare il turno. Vogliamo tutti sostenere l’Atalanta, non lo si può fare in campo ma con il pensiero. Questa squadra merita veramente tanto".