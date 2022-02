Atalanta-Olympiacos, le probabili formazioni

Gaseprini in attacco si affida al tridente con Malinovskyi, Muriel e Pasalic. A centrocampo, al posto di Hateboer c'è Maehle. Nell'Olympiacos si vedranno tre giocatori con un passato in Serie A: tutte le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre (il match, in programma stasera alle 21, sarà trasmesso in diretta su Sky) Condividi

Al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta torna a giocare in Europa. Gli uomini di Gasperini, dopo un periodo non dei migliori (con l'eliminazione in Coppa Italia e qualche punto di troppo perso in campionato), affronteranno i greci dell'Olympiacos ai playoff di Europa League, dove entrambe le squadre si giocheranno un posto agli ottavi. Calcio d'inizio alle 21: il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 484, TV8 e Sky Sport 4K.

Pasalic e Malinovskyi insieme a Muriel, Maehle per Hateboer leggi anche Gasp: "Il pessimismo non ci riguarda, noi sereni" Per Gasperini i problemi 'maggiori' sono in attacco, dove continueranno a pesare le assenze di Zapata, Miranchuk e Ilicic. I titolari saranno Malinovskyi, Muriel e Pasalic, con Boga che dovrebbe cominciare dalla panchina. Rispetto al match contro la Juventus di Serie A, a centrocampo sulla corsia di destra non ci sarà Hateboer ma Maehle. Difesa confermata, con Toloi-Demiral e Djimsiti.

ATALANTA (3-4-3) probabile formazione: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Muriel, Pasalic. All.: Gasperini.

L'Olympiacos con tre ex Serie A leggi anche Le gare di Europa e Conference League live su Sky Sono ben tre gli ex della Serie A che scenderanno in campo questa sera con la maglia dell'Olympiacos. Il più noto a tutti è sicuramente Kostas Manolas (ex Roma e Napoli), tornato in patria nell'ultima sessione di mercato. Accanto a lui, in difesa, ci sarà Sokratis Papastathopoulos, ex Milan e Genoa. A centrocampo, invece, vedremo Yann M'Vila, promessa mancata del calcio europeo con un passato con la maglia dell'Inter (14 presenze in nerazzurro per lui).