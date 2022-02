Le gare di Europa e Conference League live su Sky

Oltre alla Champions League, questa settimana ripartono anche l'Europa League e la Conference League: giovedì scendono in campo Atalanta, Lazio e Napoli, in cerca di una qualificazione agli ottavi. Tutti i match saranno visibili in diretta su Sky: ecco il programma completo con gli orari e le informazinoi su dove vedere le partite

Una volta conclusi gli ultimi due ottavi di finale di Champions League in programma, ci sarà spazio per l'Europa League e per la Conference League. Giovedì sera infatti si giocheranno gli otto playoff di ciascuna delle due competizioni, da cui usciranno le sedici squadre che andranno ad affrontare quelle già qualificatesi per gli ottavi. In Europa League è tempo di entrare in gioco per Atalanta, Lazio e Napoli, che affronteranno rispettivamente Olympiacos, Porto e Barcellona. Tutti questi match saranno visibili in diretta su Sky. Di seguito, il programma completo del giovedì sera di calcio europeo.