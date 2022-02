Dopo l'amara eliminazione dalla Champions, l'Atalanta torna in Europa con l'intento di superare il playoff contro l'Olympiacos, avversario, sulla carta, alla portata. Gasperini si affida alla velocità di Muriel e al buon momento di forma di Malinovskyi. Pessina con De Roon a centrocampo. Martins manda in campo Onyekuru e Soares con Masouras . Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport 253 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

