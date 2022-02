Senza Muriel, Zapata e Ilicic, Gasperini in attacco si affida al tridente con Malinovskyi, Boga e Pasalic. A centrocampo Zappacosta e Maehle favoriti in fascia. Nell'Olympiacos attacco guidato da Tiquinho Soares: tutte le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre (il match, in programma stasera alle 18.45, sarà trasmesso in diretta su Sky)

Allo stadio Georgios Karaiskakis l' Atalanta si gioca il pass per gli ottavi di finale dell 'Europa League 2021/22. Gli uomini di Gasperini proveranno a riscattare un momento non semplice (ko in campionato contro la Fiorentina e recente eliminazione dalla Coppa Italia) sfidando i greci dell' Olympiacos nel ritorno dei playoff di Europa League. Si riparte dal 2-1 dell'andata, firmato dalla doppietta di Djimsiti dopo il vantaggio dei greci con Tiquinho Soares. Calcio d'inizio alle 18.45 : il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport 253. All'Atalanta basterà non perdere per avanzare al turno successivo . Da questa stagione l'Uefa ha abolito la regola dei gol in trasferta, quindi in caso di stesso numero di reti segnate dalle due squadre tra andata e ritorno si andrà ai tempi supplementari.

Atalanta, la probabile formazione

Tante assenze con cui fare i conti per Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta dovrà fare a meno di Zapata, Muriel, Iliicic e Miranchuk in attacco, mentre in difesa è out Palomino. Senza un centravanti di ruolo, si va verso il 3-4-1-2 con Pasalic a supporto di Malinovskyi e Boga in attacco. In mezzo al campo De Roon e Freuler sono favoriti su Koopmeiners, con Zappacosta a destra e Maehle a sinistra. Panchina in avvio per Hateboer e Pezzella. Pessina è la principale alternativa per cambiare le carte a gara in corso.