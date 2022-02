Sorteggi Europa League LIVE, gli ottavi in diretta

In diretta su Sky Sport 24 e su skysport.it alle 12 prenderanno forma gli ottavi di finale di finale di Europa League: grande attesa per conoscere l'avversaria dell'Atalanta, unica italiana in corsa per il trofeo. Le squadre saranno divise in teste di serie (le vincenti della fase a gironi) e in non teste di serie (le qualificate dai playoff). Segui la composizione degli accoppiamenti in tempo reale