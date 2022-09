Lazio-Feyenoord, le probabili formazioni: torna Maximiano, solito tridente

Esordio stagionale in Europa League per la squadra di Maurizio Sarri, che alle 21 ospiterà all'Olimpico il Feyenoord. L'allenatore biancoceleste dovrebbe schierare di nuovo Maximiano tra i pali, verso la panchina Milinkovic-Savic. Partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Condividi

Al via l'Europa League della Lazio di Maurizio Sarri, che alle 21 ospiterà allo stadio Olimpico il Feyenoord, club olandese reduce dalla finale di Conference League contro la Roma. I biancocelesti saranno impegnati nel gruppo F, che comprende anche i danesi del Midtjylland e gli austriaci dello Sturm Graz. Gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Luca Marchegiani

Torna Maximiano, Milinkovic verso la panchina Maurizio Sarri, che riproporrà il solito 4-3-3, dovrebbe cambiare quattro elementi rispetto alla squadra che è scesa in campo nello scorso weekend contro il Napoli. In porta dovrebbe tornare Maximiano al posto di Provedel, mentre la difesa sarà composta da Lazzari, Patric, Casale e Hysaj. A centrocampo Milinkovic potrebbe partire dalla partita con Basic al suo posto affiancato da Cataldi e Luis Alberto. In attacco solito tridente: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri