Europa League, il programma della 1^ giornata

Serie A

Lungo stop per Adam Masina che è stato operato a Roma per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro: salterà il Mondiale e tornerà nel 2023. Intervento chirurgico anche per Pogba. Milenkovic salta il debutto della Fiorentina nella fase a gironi di Conference. Ecco tutti gli infortunati in questo momento squadra per squadra (in ordine alfabetico)