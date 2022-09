Debutto nell'edizione 2022/23 dell'Europa League per la Lazio. La squadra di Sarri affronta il Feyenoord, finalista della scorsa Conference League. I biancocelesti arrivano a questo match dopo il ko casalingo contro il Napoli, gli olandesi sono secondi in Eredivisie. Sarri con il tridente offensivo titolare e Provedel in porta, 4-3-3 per Slot. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD