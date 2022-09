La Lazio cerca un'altra vittoria per mettere in discesa la strada per la qualificazione al turno successivo. Nella seconda giornata del girone F i biancocelesti affrontano in Danimarca il Midtjylland: turnover per Sarri, che non avrà Zaccagni e Lazzari e che lascia inizialmente a riposo Milinkovic-Savic: titolare Luis Alberto, in avanti c'è Cancellieri con Immobile e Felipe Anderson. Calcio d'inizio alle 18:45, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Obiettivo chiaro per la Lazio , vincere ancora per far sì che la strada nel gruppo F di Europa League si metta in discesa. Dopo il netto successo dell'esordio all'Olimpico contro il Feyenoord, la squadra di Maurizio Sarri nella seconda giornata della fase a gironi vola in Danimarca per sfidare il Midtjylland : calcio d'inizio alle 18:45 , diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 .

Lazio, out Zaccagni e Lazzari: Milinkovic verso la panchina

Sarri: "Turnover in coppa? E' solo sopravvivenza"

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, è stato chiaro: "Non si tratta di turnover, ma di spirito di sopravvivenza. Chi sta bene gioca, chi è stanco sta fuori". E allora partiamo da quelli che non stanno bene: Zaccagni e Lazzari, reduci da alcuni problemi fisici accusati nell'ultima gara di campionato contro il Verona, sono indisponibili e non sono partiti per la Danimarca. In dubbio c'è Basic, con Sarri che valuterà le sue condizioni nella rifinitura. In campo, invece, ci dovrebbe essere qualche rotazione. Non in porta, dove Provedel mantiene il posto a discapito di Maximiano, in difesa dovrebbe godere di un turno di riposo Patric, con Gila al centro in coppia con Romagnoli e Marusic e Hysaj sugli esterni. In mezzo al campo fuori il giocatore più importante, Milinkovic-Savic: Luis Alberto e Vecino in campo con Cataldi. In avanti, confermati Immobile e Felipe Anderson: a prendere il posto di Zaccagni dovrebbe essere Cancellieri.