L'allenatore biancoceleste ha presentato la gara di Europa League in conferenza stampa: "Sono una squadra forte che è abituata a giocare questa partite, l'umiltà è d'obbligo. I giocatori dovranno giocare un numero elevatissimo di partite, chi sta bene va dentro mentre chi non è al top riposerà"

Seconda gara del gruppo F di Europa League per la Lazio, che dopo la vittoria in casa contro il Feyenoord giovedì alle 18:45 sarà impegnata sul campo del Midtjylland. Maurizio Sarri apre il suo intervento in conferenza stampa parlando degli avversari: "Sono una buona squadra, quest'anno stranamente non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. È in Europa da anni, lo scorso anno ha pareggiato a Bergamo e qualche settimana fa ha perso i playoff di Champions contro il Benfica. Sono abituati a gare di questo tipo, l'umiltà è d'obbligo come sarebbe d'obbligo la personalità di condurre sempre la partita". L'allenatore biancoceleste poi parla anche del turnover: "Un po' di alternanza va fatta, ora la squadra sarà sottoposta a un numero di partite impressionante. Non è turnover, è spirito di sopravvivenza: chi è stanco sta fuori, chi sta bene va dentro".

"La nostra continuità al momento è di quattro giorni" leggi anche Il calendario della 2^ giornata di Europa League Sarri prosegue parlando della sua squadra: "La maturità mentale si verifica sul lungo periodo. Ho buone sensazioni, negli allenamenti vedo più concentrazione. Non abbiamo mai vinto tre partite di fila, quindi al momento la nostra continuità è di quattro giorni". In chiusura l'allenatore fa un passaggio sui singoli: "Ho puntato su Provedel anche in Europa per le prestazioni. Verrà il momento per tutti e 3 i nostri portieri, il dispendio fisico dei portieri è minore e non volevo cambiare l'80% del pacchetto difensivo. Cancellieri sta abbastanza bene, abbiamo avuto un piccolo dubbio dopo la gara di domenica su un possibile risentimento al flessore, invece non aveva niente. Vediamo se domani inizierà dal primo minuto o entrerà a partita in corso".

Vecino: "Il nostro obiettivo è vincere il girone" Anche Matias Vecino ha presentato, ai microfoni di Sky Sport, la gara contro la squadra danese: "Il nostro obiettivo è vincere il girone e per raggiungerlo ci servono punti fuori casa. Sappiamo che in Europa tutte le partite sono difficili, dovremo iniziare la gara con il piede giusto per cercare di portare a casa i tre punti". Il centrocampista poi parla del turnover: "Giocando ogni tre giorni partite così intense è normale che ci sia bisogno di più giocatori, l'allenatore li sta cambiando in base alle esigenze delle gare e credo che fino ad ora stia andando tutto bene anche se la strada è ancora lunga".