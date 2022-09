Dopo la sconfitta contro il Ludogorets nella prima partita del girone, la Roma di José Mourinho è chiamata a vincere contro l'HJK Helsinki nel secondo impegno del gruppo A di Europa League. In conferenza stampa lo Special One ha annunciato che cambierà dai 2 ai 4 giocatori, con Niccolò Zaniolo che è pronto a tornare in campo dal primo minuto. La gara sarà trasmessa in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e su Sky GO. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Giancarlo Marocchi; a bordocampo Paolo Assogna e Valentina Mariani.