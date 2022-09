Vigilia di parole per José Mourinho, atteso dalla sfida di giovedì in Europa League contro i finlandesi (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV). Conferme dall'inizio per Zaniolo: "Nicolò giocherà, voleva tornare il prima possibile. Non so se ha i 90 minuti, ma è in fiducia". Sugli avversari: "Partita difficile, risultato falso contro il Betis". E su capitan Pellegrini: "Sarà ancora lui il rigorista, ne vorrei tre come Lorenzo"

Dopo la vittoria ritrovata in campionato, ora è tempo di svoltare in Europa League. Obiettivo tre punti per la Roma che, giovedì alle 21 (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV) ospita all'Olimpico l'HJK Helsinki. Giallorossi battuti all'esordio nel gruppo C dal Ludogorets, sconfitta anche per i finlandesi contro il Betis Siviglia. Vietato sbagliare per José Mourinho, come spiegato alla vigilia a Sky Sport:



Che idea ha sul turnover per domani sera?

"Bisogna avere una squadra ultra competitiva come quelle inglesi o alcune italiane con la possibilità di due giocatori per ruolo. Altrimenti c’è il rischio di uscire dalla dinamica normale della squadra. Sicuramente con così tanti impegni ravvicinati è ancora più difficile, ciò obbliga a pensare a delle soluzioni. C’è l’Europa ma anche il campionato: domani cambierò dai due ai quattro giocatori".



Dopo l’Empoli ha sollevato la questione della competizione interna: può frenare qualcuno?

"Secondo me è gente che si deve abituare a queste situazioni. Non farò nomi, ma è giusto avere competitività tra compagni che peraltro hanno gli stessi obiettivi di squadra".



Torna Zaniolo dal 1', come cambia la fase offensiva?

"Cambia anche quella difensiva degli avversari: con Zaniolo abbiamo la progressione, l’uno contro uno e la tecnica, ma non dimentichiamo la qualità di Dybala e Pellegrini. Abbiamo più opzioni, cambia per noi e di conseguenza per gli avversari".