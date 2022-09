Dybala. "È stato un momento molto speciale. Quello che ho detto alla mia famiglia e ai miei amici è che è stata una bella sensazione, mi ha fatto venire la pelle d'oca, da brividi. Prima di entrare all'Olimpico, sentire come cantavano e le bandiere e tutto il resto… è stato uno spettacolo davvero incredibile". Lo ha detto Paulo Dybala in un'intervista a Soccer Bible parlando dell'accoglienza riservatagli dal popolo romanista nel giorno del suo esordio. Sulla scelta di venire nella Capitale, invece, ha aggiunto: "Non è stato difficile decidere, soprattutto dopo aver parlato con alcuni dirigenti e con l'allenatore, credo che alla fine sia stata un'ottima decisione. Quello che è stato detto con loro mi ha convinto al 100% a voler far parte di questa squadra, credo in questo progetto". Sugli obiettivi non ha dubbi: "Sono gli stessi di sempre. Voglio vincere. Abbiamo degli obiettivi in testa e credo sia molto importante essere consapevoli di quello che possiamo fare e dare un po' di più insieme". E su quanto il successo in Conference possa aiutare a raggiungere nuovi successi ha concluso: "Credo che vincere un trofeo sia stato molto importante per i miei compagni di squadra, perché vincere aiuta a vincere. Poi avere un allenatore come Mourinho, che ti dà sempre energia in più negli spogliatoi e ti dà più consapevolezza quando scendi in campo".