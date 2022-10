Sturm Graz-Lazio 0-0: video e highlights

Non tantissime emozioni, ma la Lazio può recriminare per un gol annullato nel finale contro lo Sturm Graz. Solo 0-0 in Austria per i biancocelesti nella 3^ giornata del gruppo F. La squadra di Sarri sfiora il colpaccio con Immobile, freddo a saltare il portiere avversario e a mettere in rete a porta vuota dopo aver ricevuto un lancio di Hysaj. Il capitano, però, era partito in posizione irregolare: decisivo l'intervento del Var. Dopo il pari sia Lazio che Sturm Graz si portano a quota 4 punti nel girone