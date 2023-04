Vittoria importantissima dei bianconeri, che piegano 1-0 i portoghesi nell'andata dei quarti di Europa League. Pericoloso Chiesa in avvio, attento Szczesny su Coates. Bremer salva sulla linea. Malore per Szczesny sostituito da Perin: controlli rassicuranti per il portiere polacco. Nella ripresa a segno Gatti dopo il colpo di testa del neoentrato Vlahovic. Riecco in campo Pogba, determinante due volte Perin nel recupero

